18 жовтня армія РФ вдарила ракетами С-300 по будинку, СБУ оперативно знайшла "засланого казачка" від ФСБ РФ.

Служба безпеки України знайшла "засланого казачка" від ФСБ РФ, стараннями якого окупанти 18 жовтня вдарили по 5-поверхівці Запоріжжя ракетами С-300.

Йдеться про нейтралізацію діяльності агентурної мережі. Її резидентом виявився місцевий житель, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції", який об’єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій, уточнила СБУ.

У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті.

В спецслужбі поінформували, що для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері.

"Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив 4-х місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів. Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він вже надсилав їх до ФСБ через "зв’язкового" одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили "Палестинцю" про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою та загрожує довічне ув’язнення.

Що відомо про удар по 5-поверхівці Запоріжжя

Вночі, 18 жовтня, росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок.

Ворог обстріляв місто балістичними ракетами С-300, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Руйнувань зазнали два під’їзди будинку - це приблизно 8 квартир.

Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу 5 людей загинуло, ще 5 - отримали важкі поранення.

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