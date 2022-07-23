Війна з Росією зараз - це протистояння сучасної армії з прибульцями із минулого, зазначив очільник Офісу президента.

Українським Збройним силам якнайшвидше необхідно мінімум 50 ефективних реактивних систем залпового вогню - таких, як американські HIMARS.

Про це керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак написав у Telegram, коментуючи рішення США надати Україні додаткову військову допомогу на 270 млн дол.

"Президент Володимир Зеленський у наших розмовах ставить завдання отримувати ще більше важкої зброї. І в діалозі з союзниками ми регулярно обгрунтовуємо наші потреби. Ми розуміємо, що нам потрібно мінімум 50 таких ефективних РСЗВ, як HIMARS і якомога швидше. Робимо все, щоб наблизитися до цієї цифри", - зазначив Єрмак.

За його словами, також українській армії необхідні сотні гаубиць М777 та авіація.

"Наші пілоти будуть навчатися і опановувати західні винищувачі", - додав Єрмак.

Він підкреслив, що українська армія в умовах війни переходить на озброєння країн НАТО і наші воїни швидко його опановують.

"Війна з Росією сьогодні - це протистояння сучасної армії з прибульцями із минулого. Ефективність завжди перемагає кількість. Сучасна тактика війни демонструє силу ЗСУ. А підсилені західною зброєю ми виконаємо всі задачі по звільненню українських територій. І повернемо російських прибульців у їх минуле", - написав представник ОП.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що для ефективної контратаки й перелому у війні ЗСУ необхідно щонайменше 100 ракетних артилерійських систем HIMARS та M270.

Сполучені Штати вже доставили в Україну 12 систем HIMARS і цього тижня оголосили намір передати ще 4 таких системи, а загалом США та союзники наразі зобов'язалися передати ЗСУ понад 20 таких систем.

22 липня координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі оголосив, що США надають Україні додатковий пакет військової допомоги вартістю 270 млн доларів.

Раніше Андрій Єрмак заявляв, що українських пілотів можуть навчати у США керуванню винищувачами F-15 та F-16, щоб ці літаки в майбутньому замінили радянські МіГи та літаки Су, які зараз використовують ЗСУ. Щоб оволодіти технікою, льотчикам потрібно до шести місяців.

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