Також було обговорено питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою.

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача відзвітували про перебіг загальної мобілізації.

Як йдеться у повідомленні на сайті Ради національної безпеки і оборони України, сьогодні під головуванням президента України - верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Зокрема, під час засідання, у якому взяли участь ключові керівники сектору безпеки і оборони, було розглянуто ряд невідкладних безпекових питань.

"Першим у порядку денному обговорено питання щодо стану забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням та військовою технікою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було заслухано інформацію щодо стану виконання рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, прийнятих на попередніх засіданнях, і наголошено на персональній відповідальності керівників сектору безпеки і оборони за виконання наказів та директив Верховного Головнокомандувача України.

"Заслухано доповідь стосовно продовження дії Зведеного плану територіальної оборони та звіт про перебіг загальної мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, стосовно всіх розглянутих питань порядку денного було ухвалено відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні Ставки, яке відбулося 28 липня, проаналізували стан забезпечення на цей час озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання плану оборони України, який був введений в дію 24 лютого.

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