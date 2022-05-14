А ось російські оперативні групи в так званій "ПМР" залишаються в стані підвищеної бойової готовності.

Збройні формування на території незаконно окупованого Придністровського регіону переведені в звичайний режим роботи. А ось російське угруповання військ в так званій "ПМР" і далі знаходиться в стані підвищеної бойової готовності.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому інформаційному зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності", — заявили в Генштабі.

Загострення в Придністров'ї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю і готують в цьому регіоні провокації на травневі свята.

Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу так званої "спецоперації" в Україні російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який надасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де спостерігаються факти утиску російськомовного населення".

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, що знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, були приведені в повну бойову готовність. Сім'ї офіцерів оперативної групи РФ у Придністров'ї готуються евакуювати.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускають, що Росія здатна використати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважає атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють лише 3 тисячі. Тим не менш, контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилили.

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