Також на цьому напрямку минулої доби ліквідовано 15 окупантів.

Сили оборони півдня знищили дві ворожі радіолокаційні станції "Аістьонок", які можуть працювати за будь-яких погодних умов, та іншу військову техніку і обладнання.

За інформацією Сил оборони півдня України, на цьому напрямку окупанти зміцнюють та облаштовують свої позиції, підтягують резерви. Також ворог не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами та застосовує дрони.

"Час від часу він вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, минулої доби ліквідовано 15 окупантів. Знищено гармату, міномет, дві радіолокаційні станції "Аістьонок" та автомобіль. На брухт також пустили комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Водночас окупаційні війська вночі вдалися до наймасованішої дронової атаки по Одещині та завдали ракетного удару С-300 по Херсонщині й Миколаївщині.

Протягом доби противник також завдав авіаційного удару із застосуванням керованої ракети "X-59" в напрямку Кривого Рогу, намагався уразити важливу інфраструктуру, але ракета втратила бойову спроможність. Обійшлось без руйнувань та втрат.

Також окупанти здійснили 19 артилерійських обстрілів населених пунктів. Тільки по Херсону гатили 12 разів, 4 рази – по Очакову на Миколаївщині. Крім того, обстріляні Антонівка на Херсонщині, Яселка та Дмитрівка на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій ворога під час артилерійського обстрілу поранено цивільну особу, пошкоджено будівлі бізнес-центру та медичного закладу, багатоповерхівку та приватні будинки.

"Продовжуючи тероризувати цивільне населення, ворог також завдав ударів із застосуванням 4 FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 21 осколковий боєприпас по населених пунктах Херсон, Янтарне, Іванівка, Новотягинка, Дніпровське, Антонівка, Зміївка, Кринки, Михайлівка, Саблуківка. Пошкоджено багатоповерхівку та лінію електропередач", - поінформували військові.

Наразі у Чорному морі перебувають три бойові кораблі ворожого флоту, один – в Азовському морі. Ракетоносії заведені до пунктів базування.

Радіолокаційні станції "Аістьонок": що про них відомо

РЛС "Аістьонок" була представлена у 2008 році під час міжнародної виставки у Москві. Вона призначена для розвідки та встановлення цілей противника, їхньої активності (мінометів, артилерійських снарядів, танків). РЛС контролює повітряний простір, передає інформацію артилерії щодо корекції вогню та розраховує траєкторію польоту снарядів і ракет.

Вага усього комплексу – 135 кг. Він здатен працювати за будь-яких погодних умов (відсутності видимості) і робити це безперервно протягом шістьох годин. Підготовка станції займає 5 хвилин і після цього на ній можна встановити щонайменше три режими: "бойова робота" (основний), "тренажер", технічні режими.

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