Президент зазначив, що Україну наразі підтримують "майже всі".

Через нові ескалаційні кроки РФ відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти. Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого. Нас підтримують тепер майже всі - ось така реакція на нові російські ескалаційні кроки", - наголосив глава держави.

Відео дня

Він додав, що фарс із підготовкою псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України демонструє, що відбувалося у 2014 році в Криму та на Донбасі.

"І я вдячний усім у світі, хто нас підтримав. Хто чітко засудив чергову російську брехню", - сказав Зеленський.

Він подякував, зокрема США, Франції, Німеччині, Фінляндії, Польщі, державам Балтії, Британії, Туреччині та Канаді.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти посилюють репресивні заходи, зокрема створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому "референдумі". Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: