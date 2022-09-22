Голові Уряду Російської Федерації Михайлу Мішустіну направили прохання накласти заборону на призов співробітників, пов'язаних з авіацією.

У Росії запрацював маховик мобілізації. Під призов потрапили навіть співробітники авіаційної сфери, причому в окремих регіонах процес встиг завдати шкоди. Через це до голови Уряду Російської Федерації Михайла Мішустіна направили звернення з проханням накласти заборону на призов чоловіків, пов'язаних з управлінням повітряними засобами.

Скан документа потрапив до авторів Telegram-каналу "Авіаторщина". Автор звернення — президент Федеральної профспілки авіадиспетчерів Сергій Ковальов. За його словами, в окремих регіонах мобілізація авіадиспетчерів носить "критичний характер" для роботи авіації.

Протягом першого дня призову повістки отримали десятки згаданих фахівців в Іркутську, Магадані і Петропавловську-Камчатському. Ковальов попросив про відстрочку для авіадиспетчерів. Чи нададуть її, поки невідомо.

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За даними видання "Коммерсантъ", в одній з авіаційних кампаній 40% штатних пілотів можуть бути мобілізовані для війни проти України.

Мобілізація в Росії: головні деталі

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію. Частину свого звернення він присвятив ядерним загрозам до західних країн: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Після появи указу президента РФ про мобілізацію міністр оборони Сергій Шойгу дав інтерв'ю. У ньому він повідомив, що в армію призвуть 300 тис. чоловіків. На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, у першій хвилі буде 40-50 тис. резервістів.

За даними ЗМІ, Росія збирається мобілізувати мільйон людей. Про це йшлося у секретному 7 пункті указу. Прес-секретар Путіна Пєсков спростував інформацію журналістів.

Наказ Путіна про часткову мобілізацію прокоментували в США, Нідерландах, Великобританії і Латвії. Союзники України сходяться на думці, що цей крок свідчить про розпач Росії і ще раз демонструє загрозу, яку вона представляє для Європи.

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