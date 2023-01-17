Глава держави наголошує, що всі, хто влаштував цей терор, будуть знайдені та притягнуті до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський доручив максимально спростити й пришвидшити надання допомоги людям, що постраждали від ворожого ракетного удару в Дніпрі.

Як повідомляється у Telegram-каналі глави держави, Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Дніпрі, в якій проживало близько 1,7 тис. осіб. За даними президента, в будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.

"Доручив максимально спростити й пришвидшити отримання допомоги постраждалими, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що наразі проводяться слідчі дії для з’ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до цього злочину Росії проти мирних людей України.

"Ми обов’язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - наголосив глава держави.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22, яку спроектували в Радянському Союзі для знищення морських угруповань та авіаносних груп. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Сьогодні, 17 січня, в ДСНС повідомили, що о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару було завершено. Врятовано 39 людей, з них шестеро дітей; 45 осіб загинули, з них шестеро дітей; 79 людей травмовано, з них 16 дітей. Безвісти зниклими залишаються до 20 людей, серед них є діти. Неідентифіковано 15 тіл загиблих.