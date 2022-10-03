Володимир Зеленський подякував педагогам і воїнам Сил територіальної оборони.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ефективна оборона неможлива без хорошої освіти.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 2 жовтня.

Глава держави нагадав, що 2 жовтня в Україні відзначаються два професійних свята - День учителя (День працівників освіти) і День Сил тероборони.

Відео дня

"Ефективна оборона неможлива без хорошої національної освіти. А хорошої національної освіти не буде без ефективної оборони. На щастя, ми маємо обидва ці елементи", - сказав він.

Зеленський зауважив, що завдяки професійності та сумлінності українських вихователів, вчителів, викладачів в Україні є воїни, які знають, що таке людяність, і цінують усе те, що уособлює собою Україна.

"А завдяки нашим хоробрим воїнам українська освіта на українській землі передаватиме наші цінності усім поколінням нашого народу", - зазначив президент.

Він подякував кожному українському вихователю, вчителю і викладачу, а також кожному українському захиснику та захисниці.

"Я дякую воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини. Воїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку. Воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Воїнам 115-ї бригади тероборони, які зробили чималий внесок у захист Житомирщини. А також воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.

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