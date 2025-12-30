США готові розгорнути свої війська в Україні після завершення війни, - Туск

Туск упевнений, що мир в Україні вже "з'явився на горизонті".

Мир в Україні стає дедалі ближчим. Ба більше, ключовим результатом переговорів останніми днями стала декларація США про гарантії безпеки, включно з розміщенням американських військ в Україні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після телеконференції європейських лідерів, пише "Укрінформ".

"Ми оцінили результат першого етапу серйозних переговорів, у яких беруть участь лідери України, США, ЄС і Канади. Мир з'явився на горизонті. Немає сумнівів, що відбулися події, які дають підстави сподіватися, що ця війна може швидко закінчитися. Але це все ще надія, все ще далеко до 100-відсоткової впевненості", - сказав він журналістам.

За словами Туска, США задекларували готовність брати участь у гарантіях безпеки для України після підписання мирної угоди. Він зазначив, що в гарантії безпеки включено присутність американських військ, наприклад, на кордоні або на лінії зіткнення між Україною і Росією.

"Ці однозначні декларації з'явилися вперше. Подивимося, наскільки послідовними будуть наші партнери по інший бік Атлантики, але це дає надію на завершення цих переговорів успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Які країни готові відправити війська в Україну

Раніше радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що деякі країни готові відправити свій миротворчий контингент в Україну після закінчення війни. За його словами, йдеться про Францію, Німеччину, Туреччину та Велику Британію.

