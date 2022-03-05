З них 37 нагороджуються посмертно.

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно.

Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу Операції об'єднаних сил.

Присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Присвоїв військове звання бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - сказав глава держави.

Також, за словами Зеленського, він присвоїв звання бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заступнику командувача військ Оперативного командування "Захід", та звання генерала Валерію Залужному – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

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