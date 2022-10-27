Зокрема, більша кількість російських полонених допоможе швидше повернути полонених українців з російської неволі.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що українські військові будуть брати більше російських солдат у полон.

Про це глава держав сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб звільнити наших людей із російського полону. Сьогодні нарешті можна вже повідомити про звільнення ще десятьох українців. Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви", - заявив президент.

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"І я хочу ще раз підкреслити, що прискорити обміни може будь-який наш підрозділ на передовій шляхом взяття в полон окупантів. Що більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, то швидше ми повернемо українців додому з Росії", - додав Зеленський.

Обмін полоненими: повернення українських захисників додому

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у рамках обміну вдалося повернути додому ще 10 українських військовослужбовців - це офіцер та дев'ять рядових і сержантів.

Як повідомляли у Міністерстві оборони України, станом на початок жовтня проведено 24 обміни, в результаті яких з російського полону звільнили 808 осіб.

У четвер, 13 жовтня, вдалося повернути 20 осіб. А 11 жовтня внаслідок обміну вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

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