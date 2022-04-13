Україні терміново потрібна важка артилерія, важку бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки, щоб зупинити Росію.

Президент Володимир Зеленський закликав народи світу вплинути на керівників своїх країн, щоб ті терміново надали Україні важку артилерію, важку бронетехніку, системи протиповітряної оборони та літаки для зупинення агресії Росії.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського, оприлюдненому у його Telegram.

"Різні експерти казали, що Україна не протримається більше ніж тиждень, якщо Росія вдереться. Нам не тільки вдалося зупинити російську армію – ми їх відкинули! Але наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд. Путін і його армія змінюють свою стратегію. Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", – наголосив Зеленський.

Президент наголошує, що Росія не планує зупинятися на Україні. "Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України", – сказав глава держави.

За його словами, щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї, зокрема:

артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм), якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

"Ми просимо весь світ об’єднатися й допомогти нам у боротьбі з цією жорстокою агресією. Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло", – заявив президент України.

РФ закінчує підготовку до битви за Донбас

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни.

Водночас помічник президента Андрій Єрмак підтримав заклик голови Луганської ОВА Сергія Гайдая та закликав усіх жителів Донецької і Луганської областей евакуюватися, бо "битва за Донбас буде важкою".

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