Президент наголосив, що в умовах війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками будівельних компаній питання відбудови інфраструктури та шляхів постачання.

Про це глава держави повідомив у своєму сьогоднішньому відеозверненні до українців.

"Провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній – із тими, від кого залежить якість української інфраструктури – наших шляхів постачання. Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони… Обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 липня прямі задокументовані збитки української інфраструктури внаслідок російської агресії сягають 95 млрд доларів.

9 липня Зеленський провів нараду з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні щодо особливостей спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.

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