Обікрав росіян і 'спалився': в ССО розшифрували зізнання з нотатника солдата КНДР

Північнокореєць не розкрив у записах, що саме вкрав та в якій кількості, але його викрили.

Сили спеціальних операцій розшифрували п'яту частину записів у нотатнику солдата КНДР Гьонг Хонг Джонга, ліквідованого під час боїв у Курській області РФ.

Як зазначили у пресслужбі ССО, в одному із записів північнокорейський військовий зізнався, що пограбував російських солдатів та продав ці речі. Солдат КНДР нібито розкаюється за порушення, які вчинив ще у Північній Кореї, але це не зупинило його перед новим правопорушенням вже у Росії.

Північнокореєць не розкрив у записах, що саме вкрав та в якій кількості, але його викрили. Ось повний переклад тексту з нотатника Джонга:

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"Місячний життєвий звіт (зізнання). Шановний головнокомандувач Кім (Чен Ин) наказав нам у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас виявляти силу і хоробрість спецпризначенців. Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не виконав команду головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Я героїчно буду наступати в перших рядах та знищувати ворогів".

"Записки рядового Джонга" - що повідомлялося раніше

Нагадаємо, як писав УНІАН, у перекладених записах зі щоденника північнокорейського солдата вказувалося, що КНДР відправляє на війну "елітних солдатів". Перед цим їм, зокрема, навіюють, що так вони "захищають батьківщину" і отримують можливість "спокутувати свої проступки перед країною".

Також північнокореєць писав, що він і його товариші по службі отримали інструкції, як ловити дрони ЗСУ "на живця". При виявленні дрона їм було рекомендовано задіяти три людини, одна з яких є живою приманкою і тримає дистанцію 7 метрів, а два інших солдата стріляють по БПЛА на відстані від 10 до 12 метрів.

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