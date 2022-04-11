Він підкреслює, що звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Південної Кореї, наголосив, що у їхньої країни є те озброєння, яке може бути незамінним для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі перед парламентом Південної Кореї, який транслювався під час телемарафону.

"Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, ми потребуємо літаків, танків, іншої бронетехніки, артилерійських систем та боєприпасів. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є: броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати", - наголосив Зеленський.

Він додав, що надання Україні необхідної зброї означає не лише порятунок життя її людей та надання можливості деблокувати свої міста, ай порятунок інших держав та регіонів від подальшого розгортання російської агресії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих людей у Маріуполі.

Вас також можуть зацікавити новини: