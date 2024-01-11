Водночас, за його словами, росіяни можуть рухатися вперед лише завдяки вбивству тисяч життів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна на фронті на наступає широкими кроками, бо не контролює небо. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з представниками балтійських медіа у Ризі.

"Ситуація на фронті дуже складна. Нам не вистачає зброї. І якби росіяни не контролювали повітря, а у нас була б достатня кількість систем протиповітряної оборони – ми б знищили їх авіацію. Просто знищили би. Ми спробували - це працює. Коли ти знищуєш їх в небі - ти йдеш вперед. Нема широких кроків уперед в України, тому що вони контролюють небо", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, якщо Україні вдасться розблокувати небо - Україна піде вперед.

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"Якщо ми не розблокуємо небо - будемо там, де ми зараз знаходимося. Вони будуть готувати контрнаступальні дії... Коли? Розуміючи, що людина готується до виборів, приблизно зрозуміло, що вони хочуть якихось тактичних маленьких перемог для того, щоби інформаційно підіймати перед (виборами) і готуватись до чогось глобального або масового після", - сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, росіяни можуть рухатися вперед лише завдяки вбивству тисяч життів.

Президент України додав, що росіяни накопичують війська і у думках не мають навіть 1% роздумів про те, аби закінчилась війна і був мир.

"Це не їх плани", - сказав Зеленський.

"Накопичують війська. Ми розуміємо. І розуміємо, де вони будуть їх брати: у них ще є 300 тисяч зеків. Це факт. Абсолютний факт. Я вам серйозно говорю, вони розраховують", - сказав Зеленський.

Також глава держави відзначив, що росіяни ще дотримуються тактики знищення власних солдат, якщо ті тікають з поля боя в Україні.

"Ми все це бачили у Бахмуті. Ми знищили 20 тисяч "вагнерівців" (бойовиків приватної військової кампанії "Вагнер" - УНІАН). Бо усі вони, які бігли назад від нас - вагнерівці - їх знищували вони. Самі своїх вбивали", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що зеків ніхто рахувати в Росії не буде.

"Для них головне завдання - йти вперед, і щоб менше трупів поверталось на територію Росії. Щоб цього не було багато. Щоб не було суспільного резонансу", - додав президент.

Президент сказав, що приклад міста Бахмут свідчить, що росіяни повністю зруйнували його. Проте, після першого року повномаштабної війни, росіяни не змогли окупувати жодного іншого міста.

За його словами, жодного великого міста росіяни за останній рік не захопили, бо там залишились люди. Він вважає, що у росіян є страх повторювати злочини, які вже були скоєні у Бучі та Маріуполі.

"Повністю зруйнувати міста вони не можуть, бо вони дійсно бояться, що це буде ще однією Бучею. Ще одним геноцидом. Бо Буча – це абсолютний геноцид. І Маріуполь - то був геноцид. Абсолютний. Зараз вони не хочуть так "помилятися". На їхню думку "помилятися". Так, це їхнє висловлювання. Тому ми розуміємо, що вони б’ють по містах для того, щоб люди бігли. Для того, щоб після цього зруйнувати все і заходити. От чому невдалий у них рік. Вони не змогли окупувати жодного міста. Це для всіх відповідь: що буде, якщо вони заходять у ваше село. Вони не заходять у ваше село, якщо ви не здаєтеся. Вони не спроможні це зробити", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський розповів про таємничу далекобійну зброю, якою за день збили 26 російських гелікоптерів і 12 літаків.

Росіяни розстрілюють своїх поранених і наразі Сили оборони України вже знають і фіксують, хто це робить, щоб надалі інформація поповнила кримінальні справи. Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, інформуючи про ситуацію на ділянці фронту на Авдіївському напрямку, що обороняє військове з'єднання.

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