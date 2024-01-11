Українські захисники кажуть, що це спонукає ворога здаватися у полон.

Росіяни розстрілюють своїх поранених і наразі Сили оборони України вже знають і фіксують, хто це робить, щоб надалі інформація поповнила кримінальні справи.

Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону "Єдиних новин", інформуючи про ситуацію на ділянці фронту на Авдіївському напрямку, що обороняє військове з'єднання.

"Протиник постійно веде спроби штурму. Всі спроби невдалі. Ми їх гідно зустрічаємо і вони повертаються назад. Ну, хто може повертати. Хто не може, залишаються. І є випадки, зафіксовані, коли вони своїх поранених пристрілюють. Самі пристрілюють. Є перехвати. Точно знаємо хто, як. Я думаю, що це колись піде у кримінальні справи. Своїх поранених вони стріляють і це в них якась манія. Тобто гасла, які вони пропагують і те, що насправді відбувається, - це дуже різні речі", – сказав Цехоцький.

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На запитання, чи стали росіяни частіше задаватися у полон, оскільки, скоріш за все, інформація про розстріли своїми ж до них доходить, Цехоцький відповів: "Авжеж".

"Інформація рано чи пізно до них доходить і це впливає. Коли ми ставимось до полонених як до полонених, вони це теж знають. І деякі росіяни у полоні живуть краще, ніж у себе вдома, ніколи в таких умовах не жили. Це у комплексі дає свій результат ", – підкреслив офіцер.

Щодо ситуацію на ділянці фронту він повідомив, що обстріли ворога не припиняються - "це йде стабільно".

"Трохи уповільнилось використання дронів, тому що морози впливають на тривалість їхнього перебування у відкриому просторі. Але мінометні, артилерійські обстріли продовжуються. І піхотні штурми малими групами теж є. І вдень і вночі не дають намі розслабитись, навіть в морози. Але ми їх зустрічаємо і готові до будь –якого розвитку подій", - запевнив Цехоцький.

Обстановка на Авдіївському напрямку - деталі

Останнє загострення на Авдіївському напрямку, що почалося перед новим роком, пов’язане з тим, що президент Росії Володимир Путін хотів отримати у подарунок українську Авдіївку.

За словами бійця "Легіону Свободи" Максима Морозова, загострення у напрямку Авдіївки не повязане з тактичними успіхами ворога чи погодними умовами. Він зазначив, що у Сил оборони є свій план, як захищати Авдіївку.

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