Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям Збройних сил України.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.
"Збройні сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків - роблять навіть кроки вперед. Молодці. Хоробрість наших захисників, те, як мудро вони поводять себе на полі бою - це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову і знову я не втомлююсь дякувати. Дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці. Усім, хто виборює майбутнє для нас з вами, для наших дітей, для нашого народу", - наголосив Зеленський.
Він повідомив, що підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям Збройних сил України, трьом з них - посмертно.
Крім того, Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та п'ятьох військовослужбовців Управління державної охорони України.
"Підписувати такі укази - для мене, скажу чесно, велика честь. Вічна пам'ять всім нашим героям. Вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за Україну, заради нас з вами", - сказав він.