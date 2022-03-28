Також він підписав указ про відзначення держнагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та п'ятьох військовослужбовців Управління державної охорони.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям Збройних сил України.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.

"Збройні сили нашої держави стримують окупантів, а на частині напрямків - роблять навіть кроки вперед. Молодці. Хоробрість наших захисників, те, як мудро вони поводять себе на полі бою - це настільки важливо, що жодних слів вдячності просто не вистачить. Але знову і знову я не втомлююсь дякувати. Дякувати кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці. Усім, хто виборює майбутнє для нас з вами, для наших дітей, для нашого народу", - наголосив Зеленський.

Він повідомив, що підписав укази про присвоєння звання "Герой України" 15 військовослужбовцям Збройних сил України, трьом з них - посмертно.

Крім того, Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та п'ятьох військовослужбовців Управління державної охорони України.

"Підписувати такі укази - для мене, скажу чесно, велика честь. Вічна пам'ять всім нашим героям. Вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за Україну, заради нас з вами", - сказав він.

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