Президент України Володимир Зеленський щодо організації гуманітарних коридорів наголошує, що якщо буде хоч один постріл, то повна відповідальність лежатиме на окупантах.
Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.
Зеленський нагадав, що напередодні вдалося організувати гуманітарний коридор - з міста Суми до Полтави. "Врятували 1 тисячу 600 студентів і 3,5 тисячі жителів міста", - сказав він.
Водночас продовжується евакуація людей з Київської області. "З Димера, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже більше 18 тисяч людей", - зауважив президент.
Він додав, що сьогодні робиться все для продовження роботи гуманітарних коридорів.
"Суми - Полтава. Ізюм - Лозова. Енергодар - Запоріжжя. Маріуполь - Запоріжжя. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель - до Києва. Наші урядовці над цим працюють, наші військові створили всі умови. Якщо буде хоч один постріл, - повна відповідальність на окупантах", - наголосив Зеленський.
Як писав УНІАН, о 5:30 ранку 9 березня Україна отримала повідомлення від РФ щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, зокрема з Бучі, Ірпеня та Маріуполя.
Водночас міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зауважила, що росіяни неодноразово порушували взяті на себе зобов’язання щодо "зелених коридорів" (Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ).