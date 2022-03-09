Він наголосив, що сьогодні робиться все для продовження роботи гуманітарних коридорів.

Президент України Володимир Зеленський щодо організації гуманітарних коридорів наголошує, що якщо буде хоч один постріл, то повна відповідальність лежатиме на окупантах.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розміщене у Telegram-каналі президента.

Зеленський нагадав, що напередодні вдалося організувати гуманітарний коридор - з міста Суми до Полтави. "Врятували 1 тисячу 600 студентів і 3,5 тисячі жителів міста", - сказав він.

Водночас продовжується евакуація людей з Київської області. "З Димера, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже більше 18 тисяч людей", - зауважив президент.

Він додав, що сьогодні робиться все для продовження роботи гуманітарних коридорів.

"Суми - Полтава. Ізюм - Лозова. Енергодар - Запоріжжя. Маріуполь - Запоріжжя. Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель - до Києва. Наші урядовці над цим працюють, наші військові створили всі умови. Якщо буде хоч один постріл, - повна відповідальність на окупантах", - наголосив Зеленський.

Як писав УНІАН, о 5:30 ранку 9 березня Україна отримала повідомлення від РФ щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, зокрема з Бучі, Ірпеня та Маріуполя.

Водночас міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зауважила, що росіяни неодноразово порушували взяті на себе зобов’язання щодо "зелених коридорів" (Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ).

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