Він зазначає, що будь-яка війна повинна закінчитися столом перемовин.

Президент України Володимир Зеленський стосовно перемовин з Росією наголошує, що для того, аби закінчити війну між двома країнами, потрібне бажання двох сторін.

Про це він сказав під час спілкування зі студентською спільнотою провідних університетів Великої Британії.

Відповідаючи на запитання щодо можливих перемовин з Росією щодо встановлення миру, Зеленський підкреслив: "Всі роки свого президентства я абсолютно розумію, що будь-яка війна повинна закінчитися столом перемовин. І я розумію, що дипломатія може зберегти кількість жертв. Я це розумію. Але, на жаль, цього не розуміє президент Російської Федерації. Ось і все. Потрібне бажання двох сторін, щоб закінчити війну між двома країнами".

Нагадаємо, стало відомо, про що Зеленський говорив з міністром оборони Британії. Зокрема, президент зазначив, що вдячний за справжню об'єднану роботу між Україною та Британією.

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