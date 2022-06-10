Очільник британського Міноборони запевнив президента України у продовженні оборонної підтримки нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом безпекові гарантії та можливі шляхи розблокування українських портів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський подякував міністру за дієву підтримку України з боку британського уряду.

Президент наголосив, що Велика Британія є справжнім другом України.

"Війна проявила, хто наші справжні не тільки стратегічні, а й дієві сьогодні друзі та партнери. Одним із таких друзів є саме Велика Британія", - сказав він.

Зеленський поінформував Воллеса про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.

"Сьогодні ключовий пріоритет для нас - оперативне отримання важкого озброєння. Це важливо для того, щоб перемогти російського агресора, відновити територіальну цілісність України", - повідомив глава держави.

Зазначається, що під час зустрічі окремо обговорили питання безпекових гарантій для України, а також обмінялися думками щодо можливих шляхів розблокування українських портів для запобігання глобальній продовольчій кризі.

"Бен Воллес зі свого боку запевнив Володимира Зеленського у продовженні оборонної підтримки України та наголосив на важливості відновлення територіальної цілісності нашої держави", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, 10 червня Володимир Зеленський зустрівся із Беном Воллесом у Києві.

Президент подарував міністру поштові марки та конверт "Русскій воєнний корабль… Всьо!".

У зустрічі брали участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Варто зазначити, що 24 лютого в Україну вдерлася РФ, і однією з країн, які підтримали нашу державу, стала Британія. Британська влада запровадила проти Росії нові санкції та вирішила надати Києву озброєння.

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