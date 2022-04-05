За словами президента, ми цього не знаємо до кінця, оскільки війна ще не закінчилася.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість вступу Білорусі у війну проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам.

"Ми можемо з вами дивитися на того самого Лукашенка (самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко). На жаль, така ситуація, яка вона є між нашими державами, і, на жаль, ракети летіли від нього. І він прекрасно це знає, прекрасно це розуміє. Але ми бачимо, що якісь кроки він робив, щоб не вступити повністю у війну. Не факт, що він не вступить. Ми цього не знаємо до кінця, війна не закінчилася. Але тим не менш, йому треба дивитися на народ свій. І народ Білорусі проти війни з Україною", - сказав президент.

Зазначимо, що Білорусь прямо не бере участі у війні в Україні, проте президент РФ використовує територію цієї країни для бомбардувать української території та для переміщення віськових і техніки.

Крім того, українська влада не раз закликала білоруську сторону не брати участі у війні з Україною.

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