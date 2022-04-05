Президент України зазначає, що переговори з РФ непрості.

Президент України Володимир Зеленський не дуже вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди.

Очільник держави не відкидає, що Москва може повернутися до агресії згодом. Про це Зеленський заявив під час інтерв'ю українським журналістам в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - зазначив президент України.

Також він згадав про розмови довкола вступу України до НАТО.

"Якщо завтра нам запропонують вступити до НАТО, завтра, не грати з нашими життями, а серйозно, - вступатимемо. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", - наголосив глава держави.

Раніше в цьому інтерв'ю Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але не виключає, що вона не відбудеться.

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