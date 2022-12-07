За його словами, якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе.

Президент РФ Володимир Путін робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка.

"23 лютого цього року – за день до ескалації російської війни – пані Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський керівник робить історичну помилку. Це були пророчі слова. Він справді зробив помилку. Найбільшу у своєму житті та в житті сучасних поколінь росіян. Але ж, друзі, всі ми знаємо, що ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки й удавати, що жодних помилок не було. Тим паче, коли йдеться про помилку першої особи диктатури. Саме так зараз поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак він робить усе, щоб Росія продовжила воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що була зроблена історична помилка. Якщо Росія почувається загнаною в кут, вона повинна звинувачувати лише себе", - заявив президент Володимир Зеленський на церемонії нагородження Madeleine K. Albright Democracy Awards.

Він наголосив, що Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях.

Відео дня

"Маємо повністю захистити свободу й гарантувати безпеку нашій демократії. Той, хто почав неспровоковану та злочинну війну, повинен програти й понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки. Відзначаючи день наших Збройних Сил, ми відчуваємо, що здатні це забезпечити. А отже, повинні! Будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою, і це треба чесно визнавати", - зазначив президент.

Війна в Україні: як РФ випрошує переговори

Росія несподівано кілька разів публічно оголосила про готовність до переговорів про мир з Україною. Втім, Україна наполягає на деокупації своїх територій та виведенню військ. Зокрема раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

За словами джерел NBC News, деякі західні чиновники вважають, що зима - хороший момент для початку переговорів між Україною і РФ, оскільки не верять, що обидві країни зможуть досягти своїх цілей у війні.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про готовність поговорити з Путіним у консультації з Францією і НАТО, якщо той "продемонструє зацікавленість у завершенні війни".

У Кремлі відповіли, що відмова США визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

Вас також можуть зацікавити новини: