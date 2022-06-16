За словами президента, лідери ЄС погоджуються, що закінчення війни та мир мають бути саме такими, як їх бачить український народ.

Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав, сьогодні - історичний день.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері, 16 червня.

"Сьогодні справді історичний день – Україна відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. І зокрема підтримку нашого руху у Європейський Союз. Італія, Румунія, Франція та Німеччина – з нами. Усі четверо лідерів – і пан Драґі, і пан Йоханніс, і пан Макрон, пан Шольц – підтримують кандидатство для України", - зазначив президент.

Звичайно, як підкреслив Зеленський, мають бути виконані всі відповідні процедури, мають долучитись усі країни – члени ЄС.

"Але на нашій зустрічі сьогодні був зроблений великий крок – крок уперед. Для мене було важливим почути від лідерів й іншу фундаментальну річ – вони погоджуються, що закінчення війни та мир для України мають бути саме такими, як їх бачить Україна. Як бачить їх наш народ", - заявив він.

Зеленський також подякував лідерам за підтримку України.

"Вдячний Італії за принципову політичну підтримку, за макрофінансову та оборонну допомогу. Зараз маємо історично найкращі відносини – і я впевнений, що зможемо зробити ще дуже багато для наших народів", - сказав він. Глава держави подякував Румунії за оборонну допомогу, за сприяння в транзиті товарів, зокрема зерна. За його словами, домовлено збільшувати експортну спроможність через територію Румунії.

"Франція надасть додаткові артилерійські установки Caesar. Це дуже важливо для нашого захисту. Також сьогодні президент Макрон відверто говорив про те, що європейська підтримка України має бути такою, щоб справді відчувалося, що ми разом захищаємо однакові цінності, захищаємо Європу", - сказав він. Німеччина, додав Зеленський, підтвердила надання засобів протиповітряної оборони й подальшу підтримку.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як лідери європейських країн відреагували на сирени у Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: