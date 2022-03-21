У МВС відзвітували про затримання зрадників.

Переважна більшість затриманих в Україні російських диверсантів є громадянами України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його даними, за 25 днів російського вторгнення в Україні зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки. З них 922 - посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордоні, 244 - за державну зраду, 48 - за диверсійні злочини та 57 - за інші.

"Дехто з затриманих приїхав із тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось - лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але вряди-годи перетинав кордон із Росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання своїх хазяїв", - зазначив очільник МВС.

Раніше українцям пояснили, чим себе видають диверсанти і як їх можна швидко виявити.

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