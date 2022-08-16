У складі Ставки затвердили командувача НГУ Лебедя та введено нових командувачів Сил спецоперацій та Сил тероборони.

Указом президента України Володимира Зеленського змінено персональний склад Ставки Верховного головнокомандувача.

Текст документа, що підписаний главою держави сьогодні, 16 серпня, оприлюднено Офісом президента.

Відповідно до указу, уведено до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача таких осіб:

Василя Малюка - першого заступника голови Служби безпеки України;

Ігоря Танцюру - командувача Сил територіальної оборони ЗСУ;

Віктора Хоренка - командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також затверджено у персональному складі Ставки Верховного головнокомандувача Юрія Лебедя – командувача Національної гвардії України.

При цьому, зі складу Ставки виведено Ігоря Баканова, Григорія Галагана, Юрія Галушкіна.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України: Юрія Галушкіна було звільнено з посади і призначено генерал-майора Ігоря Танцюру.

25 липня президент звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив Віктора Хоренка.

17 липня Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 19 липня парламент звільнив Баканова, після чого глава держави підписав відповідний указ.

18 липня президент призначив першого заступника голови СБУ Василя Малюка тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ.

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