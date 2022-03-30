За минулу добу поліція зареєструвала 35 фактів обстрілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Попасної, Золотого та Синецького.

У бомбосховищі в Попасній внаслідок обстрілів російських окупантів місцеві жителі отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі з посиланням на поліцію Луганської області повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Це сталося вчора, коли ворог відкрив вогонь по багатоповерховому будинку в цьому місті... Загалом упродовж минулої доби поліцією зареєстровано 35 фактів обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте та Синецький", - зазначив він.

Гайдай підкреслив, що росіяни обстрілюють мирне населення з різного виду озброєнь, зокрема, чинять й авіаудари. Так у Лисичанську та Кремінній внаслідок авіаударів пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну. Окрім того, приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Відомо про щонайменше одного загиблого, ще 5 людей врятували з-під завалів.

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