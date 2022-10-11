На це робить ставку новий командувач окупаційними військами, генерал Суровікін.

Найближчим часом загроза ракетних ударів по Україні буде зберігатися. Стратегію бомбардувань обрав новий командувач російськими окупаційними військами-генерал Сергій Суровікін.

Такий прогноз зробив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

"Найбільш імовірна — це ракетна активність, яку проявляє Російська Федерація. Я думаю, що повтор того, що було вчора, навряд чи вони зможуть найближчим часом зробити. Для цього треба завезти знову ракети на аеродроми, підготувати їх для пуску. Наприклад, ракета К-22 — вона рідинна, і вона повинна заправлятися ракетним паливом, яке є високотоксичним. Тобто це спеціальна операція, яка проводиться навченими людьми. Але в іншому — є ще "Калібри", є Х-101, є Х-55, є ракети, які можуть бути застосовані по Україні", — заявив Жданов.

Потім журналісти запитали експерта про тактику Суровікіна. Чи буде генерал далі влаштовувати масовані бомбардування, які називають "його почерком", або ж придумає щось інше.

"Я думаю, що це буде єдина тактика. Точніше не тактика, це вже стратегія в плані ведення всієї військової кампанії. Він буде робити упор на ракетні війська, але без авіації. Тому що авіація навряд чи залетить в наш повітряний простір. Система ППО у нас по авіації налагоджена і працює дуже добре. У нас з протиракетною обороною є проблеми", — продовжив Жданов.

Далі експерт пояснив, що Суровікін звик так заробляти перемоги. Генерал застосовував килимові бомбардування і в Грузії, і в Сирії. А тепер він хоче аналогічним способом змусити капітулювати Україну.

Однак Жданов вважає, що така стратегія нічого не дасть, адже все вирішуватиметься на полі бою. Зараз ЗСУ продовжують просуватися вперед, хоч темпи контрнаступу трохи знизилися.

Масований ракетний обстріл України: основна інформація

Вчора, 10 жовтня, Російська Федерація влаштувала бомбардування багатьох мирних міст нашої країни. Тільки в першій половині дня ворог застосував 17 дронів-камікадзе і 83 ракети, 43 з яких збили.

Цілями рашистів стали Житомир, Хмельницький, Харків, Дніпро, Миколаїв, Львівська область і безліч інших населених пунктів. Через ворожі удари почалися перебої з електрикою та водопостачанням.

Київ теж зазнав масованих атак. В результаті прильотів було пошкоджено будівлю філармонії, бізнес-центр, музеї Ханенків і Шевченка.

Згідно з останніми даними, від ракет рашистів загинули 19 людей, ще 105 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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