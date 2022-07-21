Через окупантів в нашій країні поранено 681 дитину, поділилися в Офісі генпрокурора.

З початку повно масштабної війни російські загарбники вбили майже 360 українських дітей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 21 липня, внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинуло 358 дітей, 681 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - сказано у повідомленні.

Зокрема, вчора внаслідок масового обстрілу ворогом Харкова загинув 13-річний хлопчик, а 15-річна дівчинка отримала поранення.

Також в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня внаслідок артилерійських обстрілів с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

З початку повномасштабної збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Противники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти.

18 липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що через окупантів було поранено 666 дітей, а загинули 353 дитини.

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