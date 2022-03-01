Раніше УНІАН неодноразово публікував відео з полоненими солдатами збройних сил РФ, які вторглися на територію України. Багато з них заявляли, що не знали, куди і чому направляються. Частину окупантів нібито відправили на навчання, зробивши з них гарматне м'ясо для доблесних ЗСУ. Однак немало солдатів РФ цілком усвідомлено прибули воювати в Україну. Це доводить відео від жителів Миколаївської області.
У ролику нижче можна побачити, як мирне населення зупинило ворожу колону. Один з наших громадян сказав: "Мужики, до вас додому ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз. Ми не у вас. Мужики, повертайтеся додому".
На це ворожий солдат відповів: "Я на своїй землі". Далі окупанти агресивно наказали відійти, щоб колона могла рухатися далі.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.