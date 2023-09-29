Армія РФ намагається відновити втрачене положення після того, як ЗСУ вибили її першу лінію оборони.

Окупанти намагаються відновити втрачені позиції в районах Роботиного та Вербового та безуспішно атакують війська України на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Авдіївському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області. Наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Тоненького Донецької області", - зазначили у Генштабі.

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Там додали, що артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони України успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Також успішно відбито було атаки ворога в районі Новомихайлівки на Донеччині. Крім того, противник завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

"На Шахтарському напрямку нашими оборонцями успішно відбито атаку противника в районі західніше Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Великої Новосілки, Урожайного, Старомайорського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області та завдали авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах п’яти населених пунктів Харківської області, а в районах ще трьох було завдано артилерійських та мінометних обстрілів.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу чотирьох населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки, Роботиного, Новоданилівки, Оріхова Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Там артилерійських та мінометних обстрілів від армії РФ зазнали понад 25 населених пунктів.

На Херсонському напрямку загарбники завдали авіаційного удару біля Ольгівки Херсонської області; ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - наголошують у Генштабі.

Крім того, у повідомленні зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога там зазнали понад 25 населених пунктів.

Армія РФ пригальмувала наступ на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

У звіті зауважується, що російські та українські офіційні особи все частіше кажуть про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському та Лиманському напрямках. Це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії.

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