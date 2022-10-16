Аналітики наголошують, що росіяни свідомо вчиняють ці злочини в Україні.

Російські окупанти продовжують насильно депортувати українців з окупованих територій, проводять етнічні чистки та планують розміщати там росіян.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія продовжує проводити масові примусові депортації українців, які, ймовірно, є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", – наголосили аналітики.

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Так, в ISW звернули увагу на заяву віцепрем'єр-міністра Росії Марата Хуснулліна про те, що "кілька тисяч" дітей з Херсонської області "вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах". Наголошується, що російська влада відкрито визнала, що передача дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей, а це порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території шляхом депортацій і повторного заселення українських міст імпортованими російськими громадянами", – вказують аналітики ISW, наводячи приклад з Маріуполя: "Проекти реконструкції Маріуполя мають на меті розмістити "десятки тисяч росіян", які переїдуть до Маріуполя".

Як Росія вивозить українських дітей

1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тис. українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про повернення в Україну з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,18 млн українців.

9 жовтня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонської області вивозять до Росії нібито на оздоровлення.

Заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Пател напередодні повідомив, що за даними Держдепартаменту США, з початку вторгнення російських військ з України у віддалені райони Росії були вивезені 260 тис. українських дітей.

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