Знищення комплексу С-300 знижує вогневі спроможності ворога бити на дальні відстані.

У Запорізькій області Сили оборони України успішно вразили зенітний ракетний комплекс С-300, з якого російські загарбники зазвичай обстрілюють цивільне населення.

Як йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, 2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону.

"Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях", - зазначили у Генштабі.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, дрони Служби безпеки України нанесли удар по території військового аеродрому Саки в окупованому Криму. Завдяки цій атаці вдалося уразити склад авіаційного озброєння. Також повністю знищено літак Су-30СМ, ще один - пошкоджено. Ще уражено три літаки Су-24.

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