За попередніми даними, знищено склади з боєприпасами, які використовували російські окупанти.

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області очевидці повідомили про потужний вибух.

Як повідомило херсонське видання "Мост" з посиланням на очевидців, у небі над Скадовськом піднявся густий та темний дим.

За попередніми даними місцевого видання, знищені склади з боєприпасами, які використовувала російська армія.

У Скадовську палає русня pic.twitter.com/U0dtTPG60k — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 31, 2022

Суспільне також повідомляє про вибухи у Скадовську з посиланням на місцевих жителів. У місті почалася пожежа після вибуху.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти ще в березні захопили частину Херсонської області, в тому числі і Скадовськ. За весь цей час загарбники відчували себе цілком спокійно.

21 червня глава прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники успішно просуваються до тимчасово окупованого Херсона, витісняючи російські війська з другого і третього рубежів оборони.

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