Нову організацію по українських законах окупаційна влада створити не може, її також неможливо створити й по законах РФ, пояснив міський голова.

В окупованому Скадовську росіяни хочуть повністю переформатувати середню освіту за програмами РФ.

Про це у Facebook заявив мер міста Олександр Яковлєв.

За йог словами, поки жоден директор закладу не перейшов на бік ворога. Водночас школи продовжили навчання у дистанційному режимі, коли самі будівлі захопили окупанти.

"Технічний персонал та вчителі не повинні ходити до захопленої будівлі та не повинні виконувати вказівки нових директорів, оскільки законний директор в цій будівлі не здійснює своїх повноважень", - наголосив Яковлєв.

Він зазначив, що на сьогодні усі освітяни отримують зарплатню від держави: "З тим, хто погоджується працювати в так званих "нових школах" з "новим керівництвом", трудові відносини будуть призупинені автоматично, українську заробітну плату вони перестануть отримувати".

Така ситуація збережеться як мінімум до початку нового навчального року, пояснив Яковлєв.

"Зрозуміло, що нову організацію по українських законах окупаційна влада створити не може, її також неможливо створити й по законах РФ. Очевидно, що гроші з бюджету громади та України такі організації отримувати не будуть. Найближчим часом їх очікує припинення електропостачання, газопостачання та інше", - попередив мер міста.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська російські війська взяли, за словами представників військово-політичного керівництва РФ, "оперативну паузу". Проте наступ ворога на сході України продовжується.

14 липня ЗСУ успішно відбили одразу кілька спроб штурму противника на Донбасі й на півдні.

На Харківському напрямку росіяни, як і раніше, намагаються утримати зайняті позиції та не допустити вихід української армії на українсько-російський кордон.

Водночас різке перенесення бойових дій знову у Київську область неможливе, запевнив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

ЗСУ відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Разом з тим велика частина області все ще знаходиться під тимчасовою окупацією.

У четвер, 14 липня, ворог вкотре вчинив воєнний злочин, випустивши по цивільній інфраструктурі Вінниці ракети "Калібр". Станом на вечір четверга було відомо про 23 загиблих (в тому числі трьох дітей).

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