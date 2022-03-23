Знищений окупантами міст до Чернігова не завадить доставці гуманітарної допомоги до міста.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.
"Цієї ночі москальська мерзота авіацією знищила автомобільний міст до міста Чернігова. Це не заважає нам поставляти гуманітарну допомогу до Чернігова. Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним. Це перше. Друге – ми обов’язково збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту, і ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги. З холодною головою кожен робить свою справу, не відволікається на інші питання. Працюємо", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня вночі у Чернігові російські загарбники скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з автодорогою на Київ.