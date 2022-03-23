Очільник Чернігівської області наголосив на тому, що буде збудовано новий міст.

Знищений окупантами міст до Чернігова не завадить доставці гуманітарної допомоги до міста.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

"Цієї ночі москальська мерзота авіацією знищила автомобільний міст до міста Чернігова. Це не заважає нам поставляти гуманітарну допомогу до Чернігова. Ми забезпечуватимемо місто продуктами і всім необхідним. Це перше. Друге – ми обов’язково збудуємо новий міст. Набагато кращий, ніж той що був. Він у нас був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового, крутого, сучасного мосту, і ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги. З холодною головою кожен робить свою справу, не відволікається на інші питання. Працюємо", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня вночі у Чернігові російські загарбники скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з автодорогою на Київ.