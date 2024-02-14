Всього за майже два роки війни Україна потопила чотири ВДК РФ.

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" став вже четвертим російським ВДК, який був знищений Силами оборони України.

Як пише військовий портал Defense Express, якщо брати кількість кораблів проекту 775 у строю Чорноморського флоту РФ, то їх з чотирьох залишилось лише два.

Втім, у складі ЧФ РФ ще є два великих десантних кораблі проекту 1171 "Тапир" - "Орск" та "Николай Фильченков". Напередодні вторгнення РФ затягнула у Чорне море додаткові великі десантні кораблі з Балтійського та Північного флоту. З Балтики три проєкта 755 - "Королев", "Минск" та "Калининград", а з Північного моря - "Оленегорский горняк" та "Георгий Победоносец" проекту 755 та "Петр Моргунов" проекту 11711.

Відео дня

Завдяки успішним діям Сил оборони України, "Оленегорский горняк" зазнав пошкоджень у серпні 2023 року після удару морських дронів у районі Новоросійська, а "Минск" був знищений крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP в окупованому Севастополі у вересні 2023 року.

Наразі корабельний склад великих десантних кораблів РФ у Чорному морі складається ще з восьми кораблів:

"Петр Моргунов" (ПФ РФ)

"Николай Фильченков" (ЧФ РФ) та "Орск" (ЧФ РФ)

"Ямал" (ЧФ РФ), "Азов" (ЧФ РФ), "Королев" (БФ РФ) "Калининград" (БФ РФ), "Георгий Победоносец" (ПФ РФ) та "Оленегорский горняк" (ПФ РФ)

Не всі з них зараз знаходяться у боєздатному стані, зокрема станом на 20 грудня 2023 року в окупованому Севастополі в очікуванні ремонту перебувало два ВДК проекту 775.

"Втрата кожного такого корабля для РФ є хоча й відновлювальною, але дуже коштовною втратою. Бо поновити втрату ВДК проекту 775 новим кораблем аналогічного проекту у РФ не можуть і єдиною альтернативою є проект 11711, якщо брати старий тип "Иван Грен" за 160 млн доларів на 2012 рік - 214 млн доларів з поправкою на інфляцію", - пише видання.

Разом з тим, зазначається, що у РФ оновили проект 11711 й тип "Владимир Андреев", два яких будується з 2019 року та мають стати у стрій у 2025 та 2026 роках більші - 8000 тонн проти 6600 тонн водозаміщення. Таким чином їхня вартість більша за попередній проект, при цьому більша ніж на 21% через пропорційне збільшення вартості всіх вузлів та механізмів.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Вранці 14 лютогот ЗМІ почали публікувати інформацію, що дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Це сталося в акваторії Чорного моря. Пізніше інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Операцію провели українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. В ГУР зазначають, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи знищення великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков", використав цитату президента РФ Володимира Путіна про загибель російського підводного човна "Курськ" разом з екіпажем у 2000 році.

Він додав, що після знищення "Цезаря Кунікова" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту залишається у строю лише п’ять одиниць.

Плетенчук також додав, що пошуково-рятувальна операція росіян успіху не мала. Відповідно зі штатною чисельністю на судні могло перебувати майже 90 моряків. Точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки що невідома, але "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".

Вас також можуть зацікавити новини: