Микола Олещук відзначив роботу українських льотчиків.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про роботу зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він зазначив, що ЗРК продовжують виконувати бойові завдання на прифронтових територіях.

"Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, зокрема й Patriot, продовжують виконувати завдання в певних районах прифронтових територій", - написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

При цьому він зазначив, що українські льотчики також виконують бойові завдання і героїчно знищують окупантів.

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Знищення установок Patriot - останні новини

9 березня Forbes повідомив, що війська РФ, імовірно, вперше знищили в Україні одразу дві пускові установки американського ЗРК Patriot. Російський безпілотник нібито виявив ЗРК недалеко від лінії фронту під час їхнього транспортування, після чого в конвой влучила балістична ракета Іскандер.

При цьому військовий експерт Олег Жданов заявив, що навіть якщо це повідомлення правдиве, то це тільки пускова установка. Водночас колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що втрата техніки під час війни - це нормальне явище.

Крім того, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що установки міг зафіксувати російський дрон, який патрулював цю територію.

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