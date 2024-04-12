Будапешт надає гуманітарну допомогу.

Державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач на тлі російських ударів по енергетиці заявив, що його країна все одно не буде змінювати свою стратегію щодо ненадання військової допомоги.

Як повідомляє 24 Канал, Угорщина продовжить підтримувати нашу державу лише невійськовою допомогою. Таким чином Ковач відреагував на знищення Трипільської ТЕС у Київській області.

"Це політична позиція з першого дня війни, що Угорщина не збирається брати участь", – сказав представник угорського уряду.

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За словами Ковача, хоча, Україна має право на захист згідно зі статутом ООН, це не змінить позицію Будапешту. Він нагадав, що Угорщина надає гуманітарну допомогу для українців.

Війна в Україні - потреба у ППО і зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях заявив, що Україна наголошує своїм партнерам на критичній важливості поставок сучасних систем ППО Patriot. Зокрема, саме нестача засобів захисту уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота заявив, що зважаючи на постійні атаки з боку російських окупантів, без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є "марною справою".

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