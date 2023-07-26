Розвідка Великої Британії повідомила, що існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні.

Російський агресор проводить передислокацію суден Чорноморського флоту після зриву "зернової угоди", що є свідченням збільшення ризиків насильства у Чорному морі.

Як йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, корвет "Сергєй Котов" розгорнувся в південній частині Чорного моря і патрулює судноплавний шлях між Босфорською протокою і Одесою.

Розвідка Великої Британії повідомила, що є вірогідність, що цей корвет увійде до складу оперативної групи з перехоплення комерційних суден, які, на думку Росії, прямують до України.

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Як зазначили у відомстві, Чорноморська зернова ініціатива стримувала виникнення бойових дій у Чорному морі, однак тепер "існує потенціал для зростання інтенсивності та масштабу насильства в цьому регіоні", додали у розвідці.

Ситуція з українським зерном

17 липня 2023 року Росія офіційно оголосила про вихід із "зернової угоди". Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

22 липня 2023 року з'явилася інформация про те, що Кремль змінив стратегію і хоче виключити Україну зі світового ринку зерна.

26 липня 2023 року ЄС заявив, що готовий експортувати українське зерно "коридорами солідарності". "Маршрути солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС на баржах, залізницею, автомобільними або внутрішніми водними шляхами.

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