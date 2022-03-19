Системи ППО С-300 Словаччина пообіцяла передати Україні.

Нідерланди і Німеччина на прохання НАТО поставлять до Словаччини американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які передаються Україні.

Повідомляється, що Німеччина і Нідерланди розмістять системи ППО Patriot в районі авіабази Сліач в центральній Словаччині.

"Сьогодні прийнято остаточне рішення про те, що система буде розгорнута. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot встануть на чергування з середини квітня", - йдеться в повідомленні військового відомства Нідерландів.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійні поставки зброї і боєприпасів в Україну.

Раньше CNN повідомляло, що США та їхні союзники по НАТО надали Збройним силам України системи протиповітряної оборони, що дозволить захистити українське небо від російських крилатих ракет. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси радянських часів: "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) і переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).