Роспропаганда відзвітувала, що Єлізарову посмертно присвоїли орден мужності. Його отримали доньки та вдова полковника.

В Україні ліквідували командира командира 78-ї зенітно-ракетної бригади 8-ї загальновійськової армії Андрія Єлізарова.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", полковника Єлізарова ліквідували 18 жовтня 2022 року.

"Успішно демобілізовано командира 78-ї зенітно-ракетної бригади 8-ї загальновійськової армії полковника Андрія Єлізарова. Слава Нації. Смерть ворогам", - повідомив "Штірліц".

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Роспропаганда відзвітувала, що Єлізарову посмертно присвоїли орден мужності. Його отримали доньки та вдова полковника.

Втрати РФ в Україні

За останню добу ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів і наразі загальні втрати особового складу ворога складають понад 123 тисячі. В нашій країні ліквідовані, зокрема, понад 1900 безпілотників супротивника оперативно-тактичного рівня та майже 300 літаків загарбників.

Битва за Донбас і південь триває. Військові експерти відзначили, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни.

Тим часом окупанти почали евакуацію з Луганська і бояться виходити з тилу. За інформацією ISW, найманці Пригожина терплять колосальні втрати на фронті.

Журналісти встановили імена 12 225 російських військових, серед яких 800 мобілізованих, убитих на війні в Україні.

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