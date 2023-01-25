В Україні ліквідували командира командира 78-ї зенітно-ракетної бригади 8-ї загальновійськової армії Андрія Єлізарова.
Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", полковника Єлізарова ліквідували 18 жовтня 2022 року.
"Успішно демобілізовано командира 78-ї зенітно-ракетної бригади 8-ї загальновійськової армії полковника Андрія Єлізарова. Слава Нації. Смерть ворогам", - повідомив "Штірліц".
Роспропаганда відзвітувала, що Єлізарову посмертно присвоїли орден мужності. Його отримали доньки та вдова полковника.
Втрати РФ в Україні
За останню добу ЗСУ ліквідували ще понад 900 окупантів і наразі загальні втрати особового складу ворога складають понад 123 тисячі. В нашій країні ліквідовані, зокрема, понад 1900 безпілотників супротивника оперативно-тактичного рівня та майже 300 літаків загарбників.
Битва за Донбас і південь триває. Військові експерти відзначили, що у Кремля не вистачить ресурсів для здійснення своїх планів, тому що нафтове ембарго позбавить РФ грошей для ведення війни.
Тим часом окупанти почали евакуацію з Луганська і бояться виходити з тилу. За інформацією ISW, найманці Пригожина терплять колосальні втрати на фронті.
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