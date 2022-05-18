Поховали росіянина вдома ще 10 квітня.

Українські військові ліквідували російського командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова з Забайкальського краю.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Окупант був постійним учасником і призером міжнародних армійських ігор у конкурсі "Снайперський рубіж". Також його називали найкращим снайпером бригади.

Поховали рашиста вдома ще 10 квітня.

Де саме було ліквідовано російського військового - не розповідають.

Війна в Україні: оновлені дані

Триває наступ окупантів у Східній оперативній зоні. Вранці Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються захопити село Довгеньке Харківської області.

Армія РФ намагається встановити повний контроль над Дробишевим і блокувати Лиман. Крім того, РФ посилює угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

Більшість маневрів загарбників на Харківському напрямку військові пояснюють тим, що РФ намагається уникнути виходу контратакуючих сил ЗСУ до Бєлгородської області.

Паралельно російські терористи наносять ракетні удари по українських містах.

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