Окупанти намагаються наступати на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках, зазначив голова Луганської ОДА.

У Луганській області в п'ятницю, 29 квітня, російські десантники спробували штурмувати позиції ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, після гостинної зустрічі, влаштованої 24-ю окремою механізованою бригадою імені Короля Данила, вижити вдалося лише сімом рашистам із групи, решта були ліквідовані.

"Наші захисники показали фото особистих речей, які були при собі у ліквідованих загарбників. Прикметно, що там є православні іконки та обереги. З ними рашисти приїхали в Україну вбивати", - зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що окупанти намагаються наступати на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках.

"Орки хочуть повністю захопити Рубіжне та Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк", - зазначив Гайдай й додав, що обстріли мирних міст не вщухають.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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