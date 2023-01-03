Окупанта закрили у в'язницю на 25 років за вбивства та замахи.

Українські воїни "мінуснули" ще одного зека-"вагнерівця". У чорному пакеті додому повернувся лідер організованого злочинного угрупування кілерів із Саратовської області Андрій Бережних. У 2012 року він загримів за ґрати на 25 років.

Як повідомляють російські правозахисний портал Gulagu.net та Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, на рахунку Бережних 7 вбивств і 10 замахів на вбивство. У колонії його завербував власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"ВЧК-ОГПУ стало відомо про загибель на території України лідера ОЗУ кілерів із Саратовської області, засудженого до 25 років ув'язнення. Вже в колонії він був завербований у ПВК "Вагнер" і відправлений до зони СВО на територію України. Там він брав участь у бойових діях і був убитий", – пише канал.

Андрій Бережних (змінив прізвище на Бородич) організував ціле організоване злочинне угруповання, яке займалося тероризуванням підприємців російського Балаково з середини 1990-х років. ОЗУ Бережних усувало конкурентів, а також вбивало "з помсти та особистих неприязних стосунків". Кілери мали на озброєнні автомати Калашнікова, пістолети, гранатомет, мисливські рушниці, гранати та вибухівку.

Учасникам ОЗУ інкримінували вбивство 7 осіб, замах на вбивство 10 осіб, заподіяння шкоди майну потерпілих у сумі майже 489,5 тис. рублів. Перші три доведені вбивства Бережних скоїв ще 1994 року.

У січні 2011 року кілера затримали, а через рік запроторили на ґрати на 25 років, хоча прокуратура просила для нього довічне. Втім, Бережних з легкістю вийшов з колонії, підписавши контракт з ПВК "Вагнер".

"Рідним повідомили про смерть злочинця у стандартній формі, що Бережних загинув смертю хоробрих у бою", – додає канал.

ЗСУ "мінусують" ПВК Пригожина: головні новини

Найманці ПВК "Вагнер" активно штурмують фортецю Бахмут, але зазнають величезних втрат, хоч і не визнають це. Околиці міста засипані трупами "вагнерівців".

Нещодавно ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин засвітився на "складі" з ліквідованими найманцями. Роспропаганда подала це як вшанування пам'яті "героїв".

Попри те, що Росія приховує реальні втрати, на Кубані виявили кладовище найманців приватної військової компанії "Вагнер". Ледь не щодня могил стає більше.

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