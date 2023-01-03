Пригожин утримався від гнівних коментарів, але відповів радянським плакатом.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відреагував на удари ЗСУ по базі російських загарбників у Макіївці радянським плакатом.

Прес-служба Пригожина опублікувала короткий коментар "кухаря Путіна". Попри очікування критики в адресу військового керівництва РФ, ватажок "вагнерівців" прокоментував ліквідацію сотень окупантів досить стримано.

Одна із журналісток поставила Пригожину кілька питань, які він назвав "правильними", але відповідати відмовився. Зокрема, питання стосувалися того, чи потрібно відбирати в окупантів засоби зв'язку, щоб уникнути нових ударів ЗСУ, де ховаються "вагнерівці" від HIMARS та чому у Макіївці не спрацювала розхвалена російська ППО.

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"Питання всі дуже правильні. Але, на жаль, на жодне з цих питань я не можу вам дати публічну відповідь, оскільки моя публічна відповідь стане приводом для завдання наступного удару. Для наочності пропоную вам повісити в офісі плакат воєнного часу "Не базікай!", - відповів Пригожин.

Удари ЗСУ по базі окупантів у Макіївці

ЗСУ влаштували незабутній новорічний "феєрверк" російським окупантам в Макіївці. Воїни вдарили по училищу, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

Серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили разом відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна. Ймовірно, на базі перебували рідні офіцерів РФ, яких ті покликали на святкування. Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

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