Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши техніку і окупантів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Потужності противника скорочено на 1 зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується", - сказано в повідомленні.
Також в ОК "Південь" жартують, що в Чорному морі "жест доброї волі репетирують" (саме такими словами російське командування пояснювало свою поразку на острові Зміїний і втечу звідти своїх військових - УНІАН) 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі.
Тож загроза ракетного удару залишається актуальною, нагадування про задум ворога щодо висадки десанту – теж.
При цьому в повідомленні нагадують про небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону.
"Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські військові завдали чергового ракетного удару по Миколаєву, випустивши щонайменше сім ракет.