Потужності противника скорочено на один зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів.

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши техніку і окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Потужності противника скорочено на 1 зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", 2 бойові машини піхоти та десяток окупантів, решта результатів дорозвідується", - сказано в повідомленні.

Також в ОК "Південь" жартують, що в Чорному морі "жест доброї волі репетирують" (саме такими словами російське командування пояснювало свою поразку на острові Зміїний і втечу звідти своїх військових - УНІАН) 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі.

Тож загроза ракетного удару залишається актуальною, нагадування про задум ворога щодо висадки десанту – теж.

При цьому в повідомленні нагадують про небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону.

"Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські військові завдали чергового ракетного удару по Миколаєву, випустивши щонайменше сім ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: