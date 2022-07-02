У Міноборони США зазначають, що до втечі росіян зі Зміїного призвели успішні дії українських військових.

Міністерство оборони США не вважає "жестом доброї волі" відступ Росії з острова Зміїний.

Про це заявив журналістам високопоставлений чиновник Міноборони США, повідомляється на сайті Пентагону.

За його словами, до втечі росіян зі Зміїного призвели успішні дії українських військових.

"Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали й атакували корабель постачання", - сказав чиновник.

Він відзначив важливість поповнення запасів на цьому "безлюдному й пустельному" острові.

"Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже уразливими для українських ударів. Тому, звісно, Росія залишила острів", - зазначив чиновник.

Він додав, що результатом цього є те, що Україні набагато легше захищати Одесу і в майбутньому мати можливість відкрити морські шляхи без контролю Росії.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений на самому початку повномасштабної війни.

Напередодні втечі росіян з острова українські сили в черговий раз вдарили по позиціях противника на Зміїному ракетними та артилерійськими підрозділами. Але в Міноборони РФ стверджують, що відведення військ є "жестом доброї волі", не визнаючи поразку і втрату важливого стратегічного об'єкта. Це вже стало причиною для мемів, які сколихнули соцмережі.

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